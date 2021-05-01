"النجاح ليس مضمونا".. دبلوماسي أوروبي يعلق على محادثات إيران النووية

2021/05/01 | 19:30 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال مصدر دبلوماسي أوروبي، السبت، إن المحادثات النووية بين القوى العالمية وإيران لم تحرز تقدما بالقدر المأمول بعد ثلاثة أسابيع من المفاوضات "ولا يوجد حتى الآن تفاهم بشأن أصعب القضايا".

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