مناقشات بـ

2021/05/01 | 19:30 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: تجري مناقشات داخل وزارة الصحة العراقية بشأن رفع توصية بفرض حظر التجوال خلال الأيام المقبلة على خلفية ازدياد الإصابات الجديدة بفيروس كورونا.وقال مدير دائرة الصحة العامة رياض عبد الأمير لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "وزارة الصحة لم …

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