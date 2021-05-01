أتلتيكو مدريد يفوز بصعوبة على ألتشي ويوسع فارق الصدارة مع المطاردين

2021/05/01 | 19:32 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم/ بغداد

حقق متصدر الدوري الأسباني أتلتيكو مدريد اليوم السبت ( 1 آيار 2021)، فوزاً صعباً على ألتشي بالهدف الوحيد، بلقاء جرى على ملعب مضيفه، ضمن منافسات الجولة الـ 34 من مسابقة الليغا..

بدأ الأتليتي المباراة بشكل هجومي، ووصل إلى مرمي إلتشي أكثر من مرة، ثم باغت الأوروجوياني لويس سواريز حارس الأخير بهدف في الدقيقة 16 ولكن تم إلغاؤه بداعى التسلل، وواصل الروخي بلانكوس ضغطه على إلتشي، حتي تمكن لورينتي من تسجيل هدف التقدم لصالح أتلتيكو في الدقيقة 24 من عمر أحداث الشوط الأول الذي انتهى بالهدف الوحيد.

في الشوط الثاني حاول الأتلتيكو مضاعفة النتيجة، الا أن التشي أحرجه بفرص فعلية من أجل التعادل ،وأضاع التشي فرصة ذهبية عندما فشل في التسجيل من ركلة جزاء عند الدقيقة 90+ 1، لينتهي اللقاء بهدف أتلتيكو الوحيد.

وبهذا الفوز إرتفع رصيد أتلتيكو مدريد الى النقطة 76، والمحافظة على صدارة الليغا وبفارق 5 نقاط عن ريال مدريد وبرشلونة.

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