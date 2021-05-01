صور.. افتتاح قاعة العمال في السليمانية

2021/05/01 | 19:49 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- افتتحت، يوم السبت، بمدينة السليمانية، قاعة العمال للتعليم المهني خلال مراسيم حضرها قائممقام السليمانية آوات محمد والقيادي فهمي برهان مسؤول البورد المنظمات المهنية، بهدف تدريب العمال على العديد من المهن.

يأتي الافتتاح بتزامن احتفال العالم بعيد العمال العالمي الذي يصادف الاول من آيار من كل عام.

PUKmedia خاص

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