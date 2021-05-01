أتلتيكو مدريد يهزم إلتشي ويتشبث بالصدارة

2021/05/01 | 20:00 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة - واع حقق نادي أتلتيكو مدريد فوزاً مهماً على مضيفه إلتشي، بهدف دون رد في الجولة 34 من عمر الدوري الإسباني الممتاز لكرة القدم.وسجل لورينتي هدف أتلتيكو مدريد الوحيد في بداية المباراة، كما أهدر فريق إليتشي ركلة جزاء في الوقت بدل الضائع، سددها لاعبه فيدل".ورفع أتلتيكو رصيده بذلك لـ76 نقطة في المركز الأول، أمام ريال مدريد وبرشلونة، ولكل منهما 71 نقطة، ثم إشبيلية 70 نقطة".وبدأ أتلتيكو مباريات الجولة 34، حيث سيخوض ريال مدريد مواجهة مهمة أمام أوساسونا في وقت لاحق من اليوم، كما سيلعب برشلونة غدا مباراة مهمة مع فالنسيا".

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