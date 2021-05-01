انفجارات وتظاهرات احتجاج في بداية شهر رابع من حكم الانقلابيين في ميانمار

2021/05/01 | 20:00 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هزت انفجارات، السبت، جميع أنحاء رانغون كبرى مدن ميانمار (بورما) حيث ينظم متظاهرون مسيرات خاطفة للمطالبة بالديموقراطية، متحدين المجلس العسكري الممسك بالسلطة منذ ثلاثة أشهر ويقمع المحتجين بوحشية.

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