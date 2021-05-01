مواجهات واعتقالات في تظاهرات عيد العمال في باريس

2021/05/01 | 20:03 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- باريس-(أ ف ب) – شارك آلاف الفرنسيين السبت في أنحاء متفرقة من البلاد في تظاهرات بمناسبة عيد العمال شهدت اشتباكات مع الشرطة التي اضطرت الى استخدام الغاز المسيل للدموع.وأفاد مصدر في الشرطة وكالة فرانس برس أن متظاهرين من جماعة “الكتلة السوداء” اليسارية المتطرفة حاولوا عرقلة تظاهرة لنقابات عمالية في العاصمة الفرنسية حيث جرى […]

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