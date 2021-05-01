2021/05/01 | 20:03 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خاص/ المركز الخبري الوطني كشفت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، اليوم السبت، عن إجراءات وعقوبات رادعة لمن يتلاعب بالحقوق التقاعدية للعاملين في القطاع الخاص.وقال مدير عام العمل والتدريب المهني في وزارة العمل رائد جبار، في […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص العمل: عقوبات رادعة للمتلاعبين بحقوق العاملين في القطاع الخاص المركز الخبري الوطني.

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