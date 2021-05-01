2021/05/01 | 20:03 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني اعلنت الهند، اليوم السبت، عن اكتشاف طفرات في عينات فيروس كورونا من شأنها أن تلغي مفعول المناعة.فقد قال مسؤول في لجنة مستشارين علميين شكلتها الحكومة الهندية، في تصريحات لرويترز، إن […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الهند تعلن اكتشاف طفرة “تلغي مفعول المناعة” المركز الخبري الوطني.

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