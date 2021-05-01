انتخابات الكرخ تحدد الفئات التي يحق لها التصويت بالبطاقتين الإلكترونية قصيرة الأمد والبايومترية

2021/05/01 | 20:03 - المصدر: بغداد اليوم

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حدّد مكتب انتخابات بغداد الكرخ، اليوم السبت، نسبة البطاقات البايومترية الموزعة بين المواطنين في جانب الكرخ فيما كشف الفئات التي يحق لها التصويت بالبطاقتين الإلكترونية قصيرة الأمد والبايومترية.وقال مدير المكتب صدام الدليمي في تصريح نقلته وكالة الأنباء العراقية (واع): إنه "بحسب قرار مجلس المفوضية يحق للناخب العام التصويت ببطاقتين ،الإلكترونية قصيرة الأمد والبايومترية"، مشيراً الى أن "الناخب من القوات الأمنية ونزلاء السجون والنازحين يحق التصويت لهم بالبطاقة البايومترية حصراً".وأضاف أن "نسبة المحدثين لبطاقاتهم في جانب الكرخ بلغت 60 بالمئة، وأكثر من 85 بالمئة من تسلموا البطاقة البايومترية، فضلاً عن تسلم أكثر من 97 بالمئة من القوات الأمنية".وكشف الدليمي عن "اعتماد نفس الأجهزة للتعرف على البصمة في الانتخابات للبطاقتين القصيرة وطويلة الأمد بالإضافة الى اعتماد نفس الصندوق الالكتروني".

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