نائب: تشكيل الحلبوسي لجنة لاجتثاث البعث غير قانوني ومخالف للنظام الداخلي للبرلمان

2021/05/01 | 20:03 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- خاص

عد النائب عن ائتلاف الوطنية كاظم الشمري، اليوم السبت، تشكيل لجنة لاجتثاث البعث من قبل رئيس البرلمان محمد الحلبوسي دون الرجوع لتصويت البرلمان بغير القانوني، مبينا ان تشكيل اي لجنة ونقل الاعضاء خاضع لتصويت البرلمان وفق النظام الداخلي.

وقال الشمري في حديث لـ(بغداد اليوم)، ان "النظام الداخلي لمجلس النواب لايسمح بإضافة اي نائب لأي لجنة او تشكيل لجنة من قبل الرئاسة مالم يخضع للتصويت من قبل المجلس".

واضاف الشمري ان "تشكيل رئيس البرلمان محمد الحلبوسي لجنة لاجتثاث البعض ونقل اعضاء من لجان دائمية اليها غير قانوني ومخالف للنظام الداخلي للمجلس".

وافاد ،ان" موقف كتلته الرسمي حيال قرار تشكيل لجنة اجتثاث البعث من قبل رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي عبر عنه اياد علاوي في تغريده له اليوم".

وكان تحالف عزم حذر، اليوم السبت، من استغلال رئيس البرلمان محمد الحلبوسي من استغلال نفوذه والسلطة على اثر تشكيله لجنة لاجتثاث البعث، مبينا ان التعديلات الاخيرة تمنع الرئيس من تشكيل ونقل اعضاء من دون تصويت البرلمان.

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