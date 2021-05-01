صلاح الدين.. انتشال جثة غريق ومصرع 3 مدنيين بحادث سير

2021/05/01 | 20:03 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم _ صلاح الدين

انتشلت الشرطة النهرية في صلاح الدين، اليوم السبت، جثة شاب غريق بعد يومين على غرقه بناحية دجلة، وفي حادث منفصل لقي 3 مدنيين مصرعهم بحادث سير على طريق سريع داخل المحافظة.

وقال مصدر أمني، في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن "ابطال الشرطة النهرية قامت بانتشال جثة الغريق الشاب ياسر عمار فايق، والذي عثر عليه في ناحية دجلة جنوب صلاح الدين بعد يومين من غرقه وتم تسليم الجثة لذويه".

وفي حادث آخر، قال المصدر، إن "3 مدنيين لقوا مصرعهم في مفرق الشرقاط شرق صلاح الدين، بسبب حادث سير نتيجة تصادم مركبتين على الطريق الرئيسي".

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