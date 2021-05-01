فوز شاق لاتلتيكو مدريد

2021/05/01 | 20:20 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حقق أتلتيكو مدريد فوزًا عسيرًا وبشق الأنفس علي حساب مضيفه إلتشي 1-0، اليوم السبت، في إطار مواجهات المرحلة الرابعة والثلاثين من دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم.

ويدين الأتلتي بفوزه هذا للاعبه ماركوس لورينتي الذي وقع على هدف اللقاء الوحيد في الدقيقة 84.

ورفع أبناء المدرب الأرجنتيني دييغو سيميوني رصيدهم لـ76 نقطة في صدارة الترتيب العام، وبقي إلتشي عند 30 نقطة في المركز الثامن عشر مؤقتًا.

PUKmedia عن وكالات

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