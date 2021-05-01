2021/05/01 | 20:21 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت مديرية قسم المخدرات والمؤثرات العقلية، اليوم السبت، عن إلقاء القبض على متهمين (2) بحوزتهم كمية كبيرة من المواد المخدرة في ذي قار.

وقالت المديرية في بيان حصلت السومرية نيوز على نسخة منه، إنه "من خلال جمع المعلومات حول المتاجرين والمتعاطين بالحبوب والمواد المخدرة توفرت معلومات لدى شعبة مخدرات سوق الشيوخ تفيد بوجود اشخاص من سكنة ناحية الفضلية يقومون بالمتاجرة بالحبوب والمواد المخدرة".

وأشارت إلى أنه "بعد اخذ الموافقات الأصولية تم التحري بدار المتهم (م.ع)، حيث تم ضبط كمية من الحبوب والبالغ عددها (90) حبة المعروف محليا بالكبتي".وبين، أنه "تم نصب كمين للمتهم (خ.ش) لغرض شراء كمية من الحبوب المخدرة وبالفعل حضر المتهم وكان يستقل العجلة المرقمة كربلاء نوع مارك، حيث تم ضبط كمية من الحبوب والبالغ عددها 200 قرص وبعد التحري بداره تم ضبط كمية من الحبوب والبالغ عددها (4900) وكذلك تم ضبط ماده نوع الكريستال المخدرة تزن حوالي (35) غرام"، موضحة أن "مجموع المواد المخدرة المضبوطة يقدر بـ (5,190) قرص و (35) غرام".

وأكدت أنه "تم إحالة المتهمين إلى القضاء كما تم إرسال المواد إلى المعمل لتحديد فصيلتها المخدرة".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ضبط أكثر من 5000 حبة مخدرة بحوزة متهمين اثنين في ذي قار) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ضبط أكثر من 5000 حبة مخدرة بحوزة متهمين اثنين في ذي قار) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).