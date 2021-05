درجال : مكانة العراق الكبيرة لدى الاشقاء ودعم السيد رئيس مجلس الوزراء عجل فوزنا بشرف تضييف البطولة

2021/05/01 | 20:22 - المصدر: الرياضة الان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المؤتمر الصحفي لوفد العراق عقب عودته من جولته الخليجية سيتم تشكيل لجان لعمل الوزارة والحكومة المحلية في البصرة من الرياضيين الرواد والاعلاميين والمتطوعين قسم الاعلام والاتصال الحكومي نظم قسم الإعلام والإتصال الحكومي في وزارة الشباب و الرياضة مؤتمرا صحفيا لوفد العراق عقب عودته من جولته الخليحية، برئاسة وزير الشباب والرياضة عدنان درجال وحضور رئيس الهيئة التطبيعية

