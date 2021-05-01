2021/05/01 | 20:23 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

فوتو:

منذ 8 دقیقة

218 مشاهدة

كشف النائب ووزير النقل الأسبق، كاظم فنجان الحمامي، السبت، عن "استهتار" اتسعت ممارساته هذه الأيام، فيما أشار إلى وجود مدافعين عن المخالفين في حال انتقدت هذه التجاوزات.

وقال الحمامي في بيان اليوم، (1 ايار 2021)، "صورة حية ملتقطة شمال البصرة بين محطة المربد وميناء أم قصر تعكس حجم الاستهتار الذي اتسعت ممارساته هذه الأيام بدعم من بعض المواقع المحرضة على الفوضى".

وأضاف، "فما ان ننتقد مثل هذه التجاوزات حتى يظهر علينا من يذود بالدفاع عن المخالفين.



.



.



".

وأورد الفيديو ادناه:-

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو اعاقة مرور قطار في البصرة.. ونائب يعلق) نشر أولاً على موقع (NRT عربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو اعاقة مرور قطار في البصرة.. ونائب يعلق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (NRT عربية).