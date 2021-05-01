بعد الذرة العلفية وكسبة فول الصويا.. الزراعة تحظر مادة ثالثة من الدخول عبر الإقليم

2021/05/01 | 20:27 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

أعلنت وزارة الزراعة، السبت، "تشديد إجراءات" منع دخول الدجاج المجمد الكامل المجزور والدجاج الحي ومقطعات الدواجن عبر إقليم كردستان.

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وقالت الوزارة في بيان تلقى "ناس" نسخة منه، (1 أيار 2021)، إنه "توفرت معلومات لدينا عن محاولة إدخال كميات كبيرة من المواد المذكورة عبر إقليم كردستان إلى باقي محافظات العراق"، مبينة أنها "تقوم بالتصدي لهذه الأعمال بالتنسيق مع الجهات الأمنية والمدنية العاملة في الدولة".

واوضحت الوزارة، بأن "دخول هذه المنتجات المجهولة المصدر وغير الخاضعة للفحص الصحي البيطري الواردة من دول محظور استيراد تلك الدواجن ومنتجاتها منها؛ جاء لتسجيل بؤر فيها بالإصابة بمرض انفلونزا الطيور السريع الانتشار والكبير الضرر، وأن دخول تلك المنتجات وتسربها إلى الأسواق المحلية سينتج عنه ضرر مباشر للأمن الغذائي الوطني، كون تأثير ذلك سيكون مباشراً على الصحة العامة للمواطنين، إضافة إلى مشاريع الدواجن المحلية، التي ازدادت إعدادها وتوسعت نشاطاتها في الآونة الأخيرة".

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