مفاوضات فيينا.. اتفاق لرفع جزء من العقوبات الامريكية عن إيران

2021/05/01 | 20:30 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ أعلن مساعد وزير الخارجية للشؤون السياسية، عباس عراقجي، اليوم السبت، عن الاتفاق على رفع العقوبات الأميركية عن عدد من المؤسسات والشخصيات الإيرانية، خلال جولة المفاوضات التي جرت في فيينا بشأن الاتفاق النووي الإيراني.ونقلت وكالة إرنا الإيرانية، عن عراقجي قوله، إن “تم الاتفاق على رفع العقوبات عن أغلب القطاعات وبالأخص الطاقة والصناعة والتعاملات المالية […]

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