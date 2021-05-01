الصحة النيابية: تغييرات ستشمل مسؤولين على خلفية حادث مستشفى ابن الخطيب

2021/05/01 | 20:31 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- واع- وسام الملاأكدت لجنة الصحة النيابية، اليوم السبت، أن هناك تغييرات متوقعة لبعض المسؤولين على خلفية تهم تقصير تتعلق بحادث حريق مستشفى ابن الخطيب الذي وقع مطلع الأسبوع الماضي وأدى لاستشهاد 82 مواطناً وإصابة 110 آخرين.وقالت عضو لجنة الصحة والبيئة النيابية وفاء الشمري في تصريح لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "لجنة الصحة النيابية قدمت تقريرها الخاص بحادث حريق مستشفى ابن الخطيب في جلسة مجلس النواب وشخصت الأخطاء الموجودة"، مبينة أن "الصحة النيابية بانتظار نتائج لجنة التحقيق التي شكلها رئيس الوزراء".وأضافت، أن "من المؤكد، أن يجري رئيس الوزراء تغييرات تطال بعض المسؤولين المقصرين في حريق ابن الخطيب"، مشيرة الى أنها "ستجمع تواقيع لاقالة وزير الصحة في حال لم تتم اقالته من قبل الحكومة".وتابعت أن "رئيس الوزراء أكد جدية الحكومة في التحقيقات وأن الحكومة ستحاسب المقصرين ولجنة الصحة النيابية تتابع الموضوع".وقرر رئيس الوزراء خلال جلسة استثنائية لمجلس الوزراء يوم الأحد الماضي، تشكيل لجنة تحقيق بحادث حريق ابن الخطيب برئاسة وزير الداخلية، وعضوية كل من وزير التخطيط ووزير العدل ورئيس هيأة النزاهة ورئيس ديوان الرقابة المالية الاتحادي وممثل عن مجلس النواب/ عضو مراقب على أن تقدم تقريرها خلال 5 أيام.وخلال جلسة مجلس الوزراء الثلاثاء الماضي، أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، أن فريق التحقيق في حادث ابن الخطيب يعمل على مدار الساعة وبمتابعة شخصية منه.وقال الكاظمي خلال الجلسة بحسب بيان لمكتبه الاعلامي تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، إنه "ينتظر تقرير فريق التحقيق بالموعد الذي تم تحديده وستعتمد نتائجه بالكامل".

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