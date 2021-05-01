2021/05/01 | 20:33 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- طالب مواطنون في كربلاء، اليوم السبت،

محافظ كربلاء نصيف الخطابي باعادة

النظر باجور المولدات الاهلية لشهر

ايار الجاري، مؤكدين ان المبالغ التي

حددتها الحكومة "مبالغ بها".

وحسب مصادر حكومية، فان سعر الام

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (كربلاء.. سخط شعبي من تسعيرة "المولدات الاهالية" ودعوات لاعادة النظر) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (كربلاء.. سخط شعبي من تسعيرة "المولدات الاهالية" ودعوات لاعادة النظر) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نون).