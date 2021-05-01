"الحرب الكبرى".. وزير الدفاع الأمريكي يشدد على ضرورة الاستعداد لصراع محتمل

2021/05/01 | 20:33 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شدد وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن،

على ضرورة استعداد بلاده لصراع محتمل لا

يشبه "الحروب القديمة" التي استهلكت

وزارة الدفاع لفترة طويلة.

ودعا الوزير في كلمة خلال زيارته

للقيادة الأمريكية في المحيط ال

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