تشاد- على هامش مقتل إدريس ديبي - الطاهر المعز

2021/05/01 | 20:45 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#الطاهر_المعز غاب إدريس وحَضَر محمد، وبقيت فرنسا مُهَيْمِنَة أجّل النظام الإنتخابات التي كانت مُقررة لسنة 2015، إلى غاية 11 نيسان/ابريل، بالنسبة للإنتخابات الرئاسية والتشريعية إلى 24 تشرين الأول/اكتوبر 2021، وترشّح الرئيس إدريس دبي (68 سنة) للمرة السادسة، ما أثار اعتراضات واحتجاجات أحزاب المعارضة، وردّت الحكومة بالقَمْع والإعتقالات مُتَعَلِّلَةً ب"احتمال حدوث اضطرابات في نظام الأمن العام"، وتتعلّل الحكو ......





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