الكاظمي: اتخذنا العديد من الاجراءات لمكافحة الفساد

2021/05/01 | 20:51 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بمناسبة يوم العمال العالمي، زار رئيس مجلس الوزراء الاتحادي مصطفى الكاظمي مشروع مبنى البنك المركزي والتقى العمال هناك.

وقال الكاظمي خلال الزيارة أهنئ جميع العمال العراقيين بيومهم هذا واتمنى لهم ولأسرهم الصحة والسلامة والعافية.



وأشكر جهودكم الجبارة لاسيما وأنكم اليوم مستمرون بالعمل لإكمال هذا المعلم الحضاري الكبير الذي صممته أحدى مفاخر العراق السيدة زها حديد.

واضاف: حضارات العالم كلها بنيت على يد العمال الشرفاء، وشعوب العالم العظيمة شهدت نهضتها على يد العمال.



ينطلق العراق اليوم نحو حركة إعمار وبناء وحرص على دعم الاستثمار الداخلي والخارجي، والقوة المحركة لهذا كله هو العامل العراقي الذي سيبنى البلد بسواعده الخيرة.



مكافحة الفساد في المشاريع الاستثمارية محط اهتمام واولوية لهذه الحكومة، اتخذنا العديد من الاجراءات وماضون بالمزيد، من اجل بناء بلدنا واعماره.

وتابع: علينا تقديم كل الدعم للعامل العراقي وايجاد بيئة سليمة وآمنة لعمله، وحياة كريمة لأسرته.



سبق ان وجهنا وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بالعمل على تطوير البيئة القانونية والاجتماعية للعامل العراقي.



ونعمل حاليا على تطوير قانون الضمان الاجتماعي والتقاعد لتقديم ضمان أكبر للعامل العراقي.

وقال الكاظمي: نؤكد على حماية حقوق العاملين في القطاع الخاص من اجل بيئة عادلة تخلق فرصا متساوية ومناسبة، تعويلنا على القطاع الخاص وازدهاره يعني ايضا حماية العاملين فيه.

PUKmedia المكتب الاعلامي لرئيس الوزراء

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