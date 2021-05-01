هجوم يستهدف الحشد الشعبي في ديالى

2021/05/01 | 20:54 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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منذ 4 دقیقة

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افاد مصدر امني في ديالى، السبت، بشن تنظيم داعش هجوما على نقاط الحشد الشعبي في المحافظة.

وقال المصدر لـNRT اليوم، (1 ايار 2021)، ان "عناصر من تنظيم داعش هاجمت نقاطا تابعة للحشد الشعبي لواء 24 في سيطرة كباشي بمنطقة السعدية التابعة لمحافظة ديالى بواسطة قناصات حرارية".

وأشار المصدر إلى ان الاستهداف لم يوقع اي خسائر في صفوف الحشد الشعبي.

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