2021/05/01 | 21:03 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يسرا تعلّق على ظهور زوجها في حرب أهلية القاهرة – الزمان علقت الممثلة المصرية يسرا على ظهور زوجها المهندس خالد سليم في الحلقة الـ 17 من مسلسل (حرب أهلية)، اذ قالت على حسابها الخاص (أحلى معاكسة دى ولا إيه..مفيش بعد كده كلام ..هي الحرب إحلوت فجأة كده ليه).ويعد ذلك هو الظهور الاول لخالد […]

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