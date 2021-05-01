2021/05/01 | 21:03 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- فم مفتوح ..فم مغلق الحب والعشق وما بينهما – زيد الحلّي ليس المحبة ، والعشق الانساني ، شأناً طارئاً ، يمر على الانسان فجأة ، بل هي مشاعر متجذرة تبقى حبيسة النفس ، وحين تجد لها منفذا ، فأنها تنطلق من بوح ذاتي ، عذب الهدف ، بدون مؤثرات من الخارج ..وبدون افتعال […]

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