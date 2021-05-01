مفاجأة...إيران تعلن اعتقال

2021/05/01 | 21:04 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعتقل جهاز الاستخبارات التابع للحرس

الثوري الإيراني، اليوم السبت، عناصر

من زمرة "هبوط ايران" المعادية

للجمهورية الإسلامية، واتهم عناصرها

بتلقي تمويل من السعودية والدول

الغربية.

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