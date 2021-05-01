مطلب عراقي لغلق الأجواء مع 10 دول أخرى دخلت اليها ’’كورونا الهندية’’- عاجل

2021/05/01 | 21:04 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- خاص

طالبت خلية الازمة النيابية، اليوم السبت، بغلق الأجواء مع الهند و10 دول اخرى دخلت اليها السلالة الهندية بعد اجلاء العراقيين في الهند ووضعهم تحت الحجر.

وقال مقرر الخلية النائب جواد الموسوي في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن "اللجنة طلبت من الحكومة غلق الأجواء مع الهند ومنع السفر منها، واليها للحفاظ على عدم دخول السلالة الهندية الى البلاد"، مبينا أن "اجراء الغلق يجب ان يشمل 10 دول اخرى دخلت اليها السلالة الهندية".

وأفاد الموسوي أن "غلق الاجواء يجب أن يكون بعد اجلاء العراقيين العالقين في الهند، واجراء فحوصات لهم في المطارين، ووضعهم تحت الحجر لحين التأكد من سلامتهم"، لافتا الى أن "الخلية طلبت ان يكون قرار لجنة السلامة الوطنية هو فرض حظر شامل للتجوال وذلك للسيطرة على وباء كورونا وان يكون التعليم الكترونيا بدل الحضوري لغرض مراعات الوضع الصحي الراهن".

وكانت سلطة الطيران المدني اعلنت، الخميس الماضي، تعليق رحلات الطيران من والى الهند الى اشعارا اخر.

واعلنت سلطة الطيران المدني اليوم السبت، عن اكمال جميع الاجراءات الخاصة بنقل العراقيين العالقين في الهند واعادتهم للبلاد.

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