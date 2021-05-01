النجف.. خطة صحية مع قرب ذكرى استشهاد الإمام علي

2021/05/01 | 21:05 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم _ النجف

أعلنت دائرة صحة محافظة النجف، اليوم السبت، اعداد خطة صحية وقائية خلال زيارة ذكرى استشهاد الامام علي ابن ابي طالب، والتي تشهد اقبال الآلاف سنويا لاحياء المناسبة.

وقال المتحدث الرسمي باسم دائرة الصحة، سالم الحميداوي، في حديث لـ(بغداد اليوم): "اعددنا خطة صحية ووقائية تتزامن مع زيارة الامام علي ابن ابي طالب بذكرى استشهاده والتي تصادف يوم الثلاثاء المقبل".

وأوضح الحميداوي، أن "الخطة ستركز اولا على ضمان تطبيق الاجراءات الوقائية الخاصة بفيروس كورونا وكذلك نشر مفارز طبية على طول طريق الزائرين واماكن تواجدهم، كما وستعمل هذه المفارز على تقديم الإرشادات والتوجيهات الطبية اللازمة".

وطالب المتحدث باسم دائرة الصحة في النجف، الزائرين بـ"الالتزام بكل طرق الوقاية وارتداء الكمامات والابتعاد عن التواجد في التجمعات".

وأعلنت وزارة الصحة والبيئة، السبت، تسجيل 5167 إصابة جديدة بفيروس كورونا، فيما تماثل خلال المدة المذكورة 7295 مصاباً إلى الشفاء، وقابل ذلك وفاة 33 مصابا.

وأضافت في بيان الموقف الوبائي والصحي، أن "المجموع التراكمي لأعداد الذين تلقوا اللقاحات المتوفرة في البلاد منذ بدء التطعيم ولغاية اليوم، بلغ 351680 شخصاً في عموم البلاد".

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