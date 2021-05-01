ميسي: لن احتفل بـالـ200 مليون متابع.. “لا أحد يستحق معاملة سيئة”

2021/05/01 | 21:09 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني انضم النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، قائد وأيقونة برشلونة، إلى حملة مكافحة الإساءة على شبكات التواصل الاجتماعي، التي بدأها العديد من نجوم الساحرة المستديرة.ووجه ميسي رسالة إلى جماهيره ومتابعيه على حسابه […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص ميسي: لن احتفل بـالـ200 مليون متابع..



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