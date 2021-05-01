الخدمات النيابية: الجهة المسؤولة عن توزيع الأراضي هي المحافظات

2021/05/01 | 21:16 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ألترا عراق ـ فريق التحرير

قالت لجنة الخدمات والإعمار النيابية، إن الجهة المسؤولة عن ملف توزيع الأراضي للمواطنين المستحقين هي المحافظات.

وذكر عضو لجنة الخدمات والأعمار النيابية جاسم في تصريح للوكالة الرسمية تابعه "ألترا عراق"، إن "الجهة المسؤولة عن توزيع الأراضي هي المحافظات"، مبينًا أن "المديريات البلدية الخاصة بالمحافظات التي تم تحويلها من وزارة الإعمار والإسكان إلى المحافظات تقوم وبإشراف المحافظ بتوزيع وتهيئة الأراضي إلى مستحقيها من المواطنين".

وأشار إلى أن "التأخير في توزيع الأراضي يعود إلى أعداد المتقدمين والمستحقين، إضافة إلى المحسوبيات والمؤثرات التي تؤثر على عدم انصاف المواطنين"، لافتًا إلى أن "محافظة بغداد تعاني من نقص كبير في إيجاد الأراضي الخاصة بالتوزيع، أما باقي المحافظات ليس هناك مشكلة باعتبار أن الأراضي متوفرة والنسب السكانية قليلة لكن بغداد تختلف عن المحافظات".

وأضاف، أن "لجنة الخدمات النيابية متابعة لموضوع توزيع الأراضي وهناك زيارات مستمرة للمحافظات وللحكومات المحلية والبلديات لمعرفة عدد الأراضي والشرائح المستهدفة والاطلاع على عمليات الفرز"، مشيرًا إلى أن "هناك العديد من الشرائح المستفيدة من توزيع الأراضي ومنهم عوائل الشهداء والمتعففين وسكنة العشوائيات، التي يجب أن تنظم بقانون أو توزيع أراض جديدة لهم".

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