"الصحة" النيابية في العراق: تغييرات متوقعة لمسؤولين على خلفية حريق "ابن الخطيب"

2021/05/01 | 21:18 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: أكدت لجنة الصحة النيابية بالعراق، اليوم السبت، وجود تغييرات متوقعة لبعض المسؤولين على خلفية تهم تقصير تتعلق بحادث حريق مستشفى ابن الخطيب الذي وقع مطلع الأسبوع الماضي وراح ضحيته 82 مواطناً، بجانب إصابة 110 آخرين.وقالت عضو لجنة الصحة …

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