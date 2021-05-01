ترى ماذا يريد الشعب اليمني؟ (2/1) - منذر علي

2021/05/01 | 21:20 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#منذر_علي لا يمكن القفز على التاريخ وتقديم إجابة سهلة من واقع الوضع السياسي المأساوي الراهن في اليمن.



ربما تقتضي الإجابة عن السؤال أعلاه أنْ نعود قليلًا إلى الوراء لمعرفة مطالب الشعب.



وفي هذا الإطار قد لا نجانب الصواب إذا قلنا إنَّ الشعب اليمني يعلم أنَّ اليمن، بأبعاده الجغرافية الأربعة، لم يكن به دولة وطنية حقيقة راسخة البنيان، وعلى وجه الخصوص، في الفترة ما بين عام 1994- 2011، وإنما كانت لديه عصابة على شكل ......





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