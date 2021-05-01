خاطرة بمناسبة العيد العالمي للعمال... - عمران مختار حاضري

2021/05/01 | 21:20 - المصدر: الحوار المتمدن

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#عمران_مختار_حاضري خاطرة بمناسبة العيد العالمي للعمال...



! و يبقى نجم الامل ساطعاً مهما ادلهم السبيل : ...



ذات يوم سنحقق جزءًا كبيرًا من أحلامنا وهذا هو أملنا ، أما أن نقول كل شيء على ما يرام فهذا وهم ...



! لدي قناعة شبه راسخة أن أعداء الشعب و سياسيي الصدفة الذين صعدوا بشكل صاروخي ، سيسقطون تباعاً و بشكل صاروخي أيضاً على وقع الأزمة الطاحنة التي لامست كافة المجالات، السياسية و الاقتصادية والاجتماعية و ......





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