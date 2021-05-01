2021/05/01 | 21:22 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اصدرت لجنة المناطق الكوردستانية خارج إدارة الإقليم في برلمان كوردستان، اليوم السبت، بيانا ادانت فيه الهجوم الارهاب الذي استهدف قوات البيشمركة في منطقة بردي.

وقال اللجنة في بيانها: ﺑﻘﻠﻖ ﻋﻤﻴﻖ ونتيجة للفراغ الأمني والاستفادة منه مجدداً في المناطق الكوردستانية، قامت مجموعات مسلحة من تنظيم داعش الإرهابي بالهجوم على قوات البيشمركة في منطقة بردي مما أدى استشهاد واصابة عدد من منتسبي قوات البيشمركة.

واضاف البيان: نحن في لجنة المناطق الكوردستانية خارج إدارة الإقليم، نتقدم بالتعازي لذوي الشهداء ونتمى الشفاء العاجل للجرحى.



وندعو الحكومة الاتحادية الى الالتزام بالاتفاقات المبرمة بين حكومة إقليم كوردستان والحكومة الاتحادية في تشكيل قوات مشتركة بين البيشمركة والجيش الاتحادي.



كما نطالب بالإسراع بتنفيذ خطوات المادة 140 الدستورية، لتطبيع الأوضاع في المناطق المستقطعة.

PUKmedia اعلام برلمان كوردستان

‌

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (برلمان كوردستان يدعو الى تنفيذ المادة 140) نشر أولاً على موقع (الاتحاد الوطني الكردستاني) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (برلمان كوردستان يدعو الى تنفيذ المادة 140) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الاتحاد الوطني الكردستاني).