برلماني ’يهاجم’ مقترح هيئة الرأي في وزارة الكهرباء بشأن أجور العقود

2021/05/01 | 21:29 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

استغرب النائب رعد الدهلكي، السبت، اجراءات هيئة الرأي في وزارة الكهرباء بتقليل الراتب الشهري للعقود والاجور اليومية، بعيدا عن الضوابط والتخصيصات التي تم ادراجها ضمن الموازنة الاتحادية.

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وقال الدهلكي في بيان تلقى "ناس" نسخة منه (1 أيار 2021)، إن " ان "مجلس النواب سبق له واستجابة لمطالب موظفي العقود والاجور اليومية ان وضع تخصيصات مالية لهم ضمن الموازنة بغية اصنافهم وعوائلهم خلال هذه الظروف الصعبة وبما ينسجم واهمية الواجب والعمل الذي يقومون به وخطورته على حياتهم".

وأوضح ان "انصاف هذه الشريحة من ابناء الشعب العراقي كان هو الهدف الاساس لدى اغلب القوى الوطنية والتي استطاعت تحقيق الافضل لهم بانتظار التطبيق من قبل وزارة الكهرباء".

واضاف الدهلكي، ان "خطوة وزارة الكهرباء بتقليل مبالغ الرواتب المحددة لموظفي الاجور اليومية والعقود، دون اي سند قانوني هو التفاف واضح على قانون الموازنة، وقرار ظالم خصوصا في ظل ارتفاع سعر الدولار مقابل الدينار والذي اثر بشكل كبير على القيمه الشرائية لتلك الرواتب".

وشدد النائب على "اهمية اعادة النظر في هذا القرار وبحال الاصرار عليه فسيكون لنا تواصل مع لجنة النفط والطاقة البرلمانية بغية اتخاذ الاجراءات اللازمة لاستضافة المسؤولين في الوزارة للوقوف على اسباب هذا القرار المرفوض والمجحف تمهيدا للعدول عنه".

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