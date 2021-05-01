2021/05/01 | 21:33 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في المرمى آمال عراقية – سامر الياس سعيد لم يكن يوم الاثنين الماضي يوما عاديا في تاريخ الكرة العراقية حينما تداولت وسائل الاعلام خبر موافقة المكتب التنفيذي للاتحاد الخليجي لكرة القدم على منح حق استضافة خليجي 25 في مدينة البصرة بعد تقدم العراق بملف استضافة الحدث الخليجي فابرزت وسائل الاعلام جهودها في ابراز مثل الحدث […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (آمال عراقية – سامر الياس سعيد) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (آمال عراقية – سامر الياس سعيد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الزمان).