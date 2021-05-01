2021/05/01 | 21:33 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يونس محمود يعلّق على مجموعة العراق في كأس العرب بغداد- الزمان أكد نجم الكرة العراقية السابق يونس محمود، ان مشوار المنتخب الوطني العراقي في كأس العرب لن يكون سهلاً.وقال محمود في تصريح صحفي ، لقد تحمّست وأنا أتابع القرعة تضع منتخب العراق مع منتخب البلد المستضيف قطر في مجموعة واحدة، حيث يزخر سجل المواجهات […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (يونس محمود يعلّق على مجموعة العراق في كأس العرب) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (يونس محمود يعلّق على مجموعة العراق في كأس العرب) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الزمان).