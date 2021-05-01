2021/05/01 | 21:33 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الملحق الآسيوي يوقف دوري كرة الصالات بغداد- الزمان أعلنت لجنة كرة الصالات في الهيئة التطبيعية توقف مسابقة الدوري الممتاز الى إشعار آخر، بسبب خوض منتخبنا الوطني لكرة الصالات مباراتين أمام تايلند في الملحق الآسيوي المؤهل الى كأس العالم.ومن المقرر أن ينطلق معسكر المنتخب الأول في محافظة النجف الأشرف، يعقبه معسكر خارجي وتأمين مباريات ودية […]

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