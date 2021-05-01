2021/05/01 | 21:33 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

الشرطة الاتحادية تلقي القبض على متهم قتل مواطنا في منطقة الشعلة » وكالة الأنباء العراقية

أمن

اليوم, 21:20

واع/

جميع الحقوق محفوظة © 2020.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الشرطة الاتحادية تلقي القبض على متهم قتل مواطنا في منطقة الشعلة) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الشرطة الاتحادية تلقي القبض على متهم قتل مواطنا في منطقة الشعلة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).