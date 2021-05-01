رصد نحو 13 ألف إصابة جديدة بكورونا في دولة أوروبية

2021/05/01 | 21:35 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - متابعة

سجلت وزارة الصحة الإيطالية، اليوم السبت، 12965 إصابة و226 وفاة جديدة بفيروس كورونا المسبب لعدوى "كوفيد-19".

وأفادت الوزارة، في إحصائية جديدة، بارتفاع عدد الإصابات المسجلة بعدوى فيروس كورونا في إيطاليا خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 12965، مقابل 14329 في بيانات الخميس و13446 الجمعة، ليصل العدد العام إلى مستوى 4035617 حالة، بينها 430542 نشطة.

وأضافت وزارة الصحة أنها رصدت 226 وفاة ناجمة عن المرض خلال يوم، مقارنة مع 288 حالة في إحصائية الخميس و263 الجمعة، ليصل عدد ضحايا الجائحة في البلاد إلى 121033 شخصا.

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