أحباط هجوم داعشي على مرابطة أمنية شرقي بعقوبة

2021/05/01 | 21:35 - المصدر: بغداد اليوم

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مصدر امني في ديالى: قوات الجيش تحبط تعرض ارهابي على نقطة مرابطة امنية في منطقة بزايز كنعان 25كم شرق بعقوبة من خلال قناصة داعش واوضح بان الوضع تحت السيطرة

يتبع..

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