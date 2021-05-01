ما مصير العام الدراسي الحالي.. التربية توضح

2021/05/01 | 21:35 - المصدر: بغداد اليوم

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أكدت وزارة التربية، اليوم السبت، أن مصير العام الدراسي الحالي مرتبط بالقرارات التي تصدرها اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية.

وقال المتحدث باسم وزارة التربية، حيدر فاروق، في تصريح اوردته وكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "تعليق الدوام الحضوري في المدارس، أو انهاء العام الدراسي، أو زيادة عدد ايام الدوام الحضوري، أو الابقاء على ما هو عليه الان، يتعلق بقرارات اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية".

وأضاف فاروق، أن "وزارة التربية، لم تستأنف الدوام الحضوري بعد نصف السنة، إلا بعد أن قدمت مقترحات الى اللجنة العليا وتمت الموافقة عليها من قبل الأخيرة".

وأكد، أن "كل ما يتعلق بالدوام الرسمي في أي مؤسسة حكومية في البلاد، يرتبط بقرارات اللجنة العليا"، لافتاً إلى أن "جميع الوزارات والمؤسسات والمواطنين مرتبطون بقرارات اللجنة العليا الحالية وما ستصدره لاحقا".

وأوصت التربية النيابية في وقت سابق، بتعليق الدوام الحضوري في المدارس، فيما طرحت مقترحات لإنهاء العام الدراسي الحالي.

وقال عضو اللجنة، عباس الزاملي، في تصريح لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إنه "على اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية، ووزارة التربية، وكل المعنيين، إلغاء الدوام الحضوري والاكتفاء بالتعليم الالكتروني وترتيب أوضاع العالم الدراسي الحالي، نتيجة الإصابات الأخيرة بين صفوف الطلبة، والشعور بخطر تفشي الوباء بشكل لا يمكن السيطرة عليه".

وأوضح الزاملي، أن "وزارة التربية لديها صفوف غير منتهية، وتم إجراء امتحانات نصف السنة ونهاية الكورس الأول، وبالتالي يمكن الاعتماد عليها وإنهاء العام الدراسي الحالي لهذه المراحل"، مضيفاً: "أما الصفوف المنتهية، وهي السادس الابتدائي والثالث المتوسط والسادس الاعدادي والطلبة الخارجيون، فقد تم إجراء امتحاناتهم التمهيدية، ونحن بحاجة الى اختبار آخر".

وبين، أن "طلبة السادس الابتدائي وكذلك الثالث المتوسط، بالإمكان اعتماد درجة نصف السنة، أو هناك خيار آخر أن يكون لطلبة الثالث المتوسط امتحان وزاري".

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