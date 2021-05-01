في الأول من مايو / أيار، فلنخض معركتنا في كل العالم من أجل تأمين الوظائف والخبز والحرية! - مرتضى العبيدي

2021/05/01 | 21:55 - المصدر: الحوار المتمدن

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#مرتضى_العبيدي بيان الندوة الدولية للأحزاب والمنظمات الماركسية اللينينية في الفاتح من مايو/أيار 2021ترجمة مرتضى العبيديأيها الرفاق العمال، يستعد جميع عمال وكادحي العالم للاحتفال بيوم وحدة الطبقة العاملة العالمية ونضالها وتضامنها في وقت يشهد ظروف تاريخية خاصة.



ففي جميع البلدان تقريبًا، كثفت البرجوازية العالمية والإمبريالية والدول الرأسمالية والحكومات البرجوازية الاستغلال والقمع الرأسمالي للعمال والكا ......





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