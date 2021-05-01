اعتقال مسؤول كبير مع مجموعة من الضباط على خلفية فاجعة مستشفى ابن الخطيب

2021/05/01 | 21:56 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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أفاد مصدر أمني، السبت، باعتقال مدير الدفاع المدني، اللواء كاظم بوهان، مع مجموعة من الضباط، على خلفية حريق مستشفى ابن الخطيب.

وقال المصدر لـNRT اليوم، (1 ايار 2021)، ان "قوة من رئاسة الوزراء تعتقل اللواء كاظم بوهان مدير الدفاع المدني وضباط اخرين على خلفية حريق مستشفى ابن الخطيب".

ونجم الحريق الذي اندلع السبت الماضي (24 نيسان 2021)، في الطابق المخصص للإنعاش الرئوي في مستشفى ابن الخطيب ببغداد، عن انفجار عبوات أكسجين، مما أدى إلى مقتل 82 شخصا، وإصابة 110 اخرين.

ويعتقد أن سبب الحادث يعود إلى عدم الالتزام بشروط السلامة المتعلقة بتخزين أسطوانات الأكسجين المخصصة للمصابين بفيروس كورونا المستجد.

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