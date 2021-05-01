علماء هنود يكشفون عن طفرات فيروسية يمكنها

2021/05/01 | 22:05 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صرّح مسؤول في لجنة مستشارين علميين

شكلتها الحكومة الهندية، لوكالة

"رويترز"، أن اللجنة أبلغت السلطات

الهندية باكتشاف طفرات طفيفة في بعض

عينات فيروس "كورونا" المستجد، يمكنها

أن تتجنب الاستجابة المناعية

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