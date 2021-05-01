2021/05/01 | 22:05 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية،

اليوم السبت، الاطاحة باحد عناصر

الخلايا النائمة والمكلف بجمع

المعلومات لداعش في القائم، غربي

محافظة الأنبار.

وذكرت المديرية، في بيان تلقت وكالة نون

الخبرية، نسخة من

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالصورة.. الاستخبارات تعلن الإطاحة بـ"جامع المعلومات" لداعش في القائم) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بالصورة.. الاستخبارات تعلن الإطاحة بـ"جامع المعلومات" لداعش في القائم) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نون).