تخصيصات اضافية للاكراد

2021/05/01 | 22:06 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم: د.بلال الخليقة

الليلة الماضية (30 – ابريل نيسان- 2021)

حدث تعرضين، الاول هو على قوات امنية

عراقية في الطارمية وهو الإمر الذي اصبح

كالامر العادي الذي لا ياخذ صداه لانه

تكرر كثيرا في الفترة الاخ

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