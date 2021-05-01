2021/05/01 | 22:06 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم

مدير العلاقات والاعلام العقيد جودت عبد الرحمن:

لا توجد صحة للخبر والسيد مدير الدفاع المدني العام يمارس اعماله وواجباته بشكل طبيعي

يتبع..

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الدفاع المدني يوضح حقيقة اعتقال مديره على خلفية حريق ابن الخطيب) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الدفاع المدني يوضح حقيقة اعتقال مديره على خلفية حريق ابن الخطيب) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).