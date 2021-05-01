2021/05/01 | 22:06 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم _ بغداد

علق القيادي في تحالف الفتح، غضنفر البطيخ، اليوم السبت، على دعوة رئيس حكومة إقليم كردستان، مسرور بارزاني، لبقاء قوات التحالف الدولي في البلاد.

وقال غضنفر البطيخ، في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن "العراق ليس بحاجة الى اي تواجد للقوات الأجنبية، فهو قادر على حماية الاراضي العراقية ودفع خطر الارهابيين عنها، خصوصاً ان العراقيين، هم من حرر الاراضي من داعش، وهم قادرين على الحفاظ عليها دون اي تدخل اجنبي".

وأضاف البطيخ، أن "العراق فيه أكثر من مليون مقاتل من مختلف القوات العراقية المسلحة، وليس بحاجة الى اي تواجد أجنبي، بل هذا التواجد يمثل عامل عدم استقرار على الملف الأمني وحتى السياسي".

وشدد القيادي في تحالف الفتح، على ضرورة "إخراج كامل القوات الأجنبية من العراق وفق قرار مجلس النواب بخصوص التواجد الأجنبي".

ودعا رئيس حكومة إقليم كردستان، مسرور بارزاني، في بيان، قوات التحالف إلى البقاء في العراق على خلفية هجوم لمسلحي داعش على ثكنات لقوات البيشمركة في حدود ناحية التون كوبري ما أدى الى سقوط عدد من القتلى والجرحى.

وقال بارزاني "لطالما أكدنا بأن تنظيم داعش لا يزال يشكل تهديداً وخطراً حقيقيين في الكثير من مناطق العراق، ولا سيما في المناطق الكردستانية خارج إدارة حكومة الإقليم، مستغلاً بذلك الفراغ الأمني في الحدود الإدارية لتلك المناطق، وعليه نجدد التأكيد على أهمية تفعيل التعاون الأمني المشترك بين الجيش العراقي وقوات البيشمركة هناك".

وأضاف "نرى أن من المهم أن يواصل التحالف الدولي تدريب ومساعدة قوات البيشمركة والجيش العراقي، كذلك نشدد على ضرورة بقائه في العراق للتصدي إلى تنظيم داعش وإنهاء التهديدات الإرهابية المستمرة على إقليم كردستان والعراق عموماً".

وقتل 6 عناصر من البشمركة بينهم ضابط وأصيب آخرون جراء اشتباكات اندلعت، فجر السبت، مع مسلحي تنظيم داعش عند نقطة عسكرية في مرتفعات قضاء الدبس في محافظة كركوك، وفقا لمصادر الحرة

وتمكنت قوات البشمركة بعد مواجهات عنيفة من استعادة النقطة التي تعرضت للهجوم.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (قيادي بالفتح يرد على دعوة بارزاني لبقاء قوات التحالف الدولي في العراق- عاجل) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (قيادي بالفتح يرد على دعوة بارزاني لبقاء قوات التحالف الدولي في العراق- عاجل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).